Gerard Hernández, elegido presidente de FACUA Catalunya
Los asociados también aprobaron el balance de cuentas y las actividades realizadas en el ejercicio 2025, así como la propuesta de acciones y del presupuesto previsto para este ejercicio.
FACUA.org
Cataluña-25/03/2026
Gerard Hernández ha sido elegido por unanimidad por los asociados de FACUA Catalunya como nuevo presidente de la asociación, relevando a José Luis Nueno, quien había ocupado el cargo desde la fundación de la organización. La elección ha tenido lugar en el m