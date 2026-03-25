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La Fundación FACUA recibe a dos representantes del Centro de Estudios de la Administración Pública de la Universidad de La Habana

Esta actividad está enmarcada dentro de su programa de transmisión de experiencias desarrollado desde principios de 2017 junto a la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable de América Latina.

FACUA.org
Internacional-25/03/2026

La Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible ha recibido la visita de dos representantes del Centro de Estudios de la Administración Pública de la Universidad de La Habana (CEAP). Esta actividad está enmarcada dentro de su Programa de transmisión de experiencias y

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