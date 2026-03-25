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FACUA invita a los inquilinos a pedir la prórroga de sus contratos de alquiler para protegerse frente a futuras subidas

Los usuarios cuyos contratos expiren antes del 31 de diciembre de 2027 pueden pedir una prórroga automática en los mismos términos y condiciones que tienen actualmente.

FACUA.org
España-25/03/2026

FACUA-Consumidores en Acción informa a los inquilinos cuyos contratos expiren antes del 31 de diciembre de 2027 de que pueden pedir una prórroga automática en los mismos términos y condiciones que tienen actualmente.

El pasado 22 de marzo entró en vigor la prórroga de los contratos de

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