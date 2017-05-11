FACUA considera que la multa a Ferrovial y Dragados no repara la sangría de dinero público en la M-30
El Ayuntamiento de Madrid impone un millón de euros de sanción a la UTE Emesa por diversos incumplimientos de sus compromisos, por los que ha obtenido millonarios beneficios desde 2005 pese a no atenderlos.
FACUA.org
Madrid-11/05/2017
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Vista de la autovía de circunvalación de Madrid M-30. | Imagen: flickr.com/92053692@N02 (CC BY-NC-ND 2.0)
FACUA Madrid denuncia que las sanciones impuestas por el Ayuntamiento de la capital a la UTE Emesa, de la que forman parte las constructoras Ferrovial y Dragados, por diversos incumplimientos en el contrato de mantenimiento de la M-30 son claramente insuficientes para reparar el perju