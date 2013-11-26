FACUA consulta a los consumidores sobre su percepción del servicio de suministro de agua
La asociación realiza una encuesta a nivel nacional para sondear la opinión de los usuarios sobre la calidad del agua y de las prestaciones que reciben.
FACUA.org
España-26/11/2013
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El objetivo del estudio es sondear el grado de satisfacción y el conocimiento de los usuarios en relación con esta prestación.
FACUA-Consumidores en Acción está realizando una encuesta a nivel nacional a través de su web para conocer cuál es la opinión de los consumidores sobre la calidad del suministro de agua que reciben.
«¿Qué opinas sobre el sabor del agua que te suministran en casa?», «¿conoces q