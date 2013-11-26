Nuestras acciones

FACUA consulta a los consumidores sobre su percepción del servicio de suministro de agua

La asociación realiza una encuesta a nivel nacional para sondear la opinión de los usuarios sobre la calidad del agua y de las prestaciones que reciben.

FACUA.org
España-26/11/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción está realizando una encuesta a nivel nacional a través de su web para conocer cuál es la opinión de los consumidores sobre la calidad del suministro de agua que reciben.

«¿Qué opinas sobre el sabor del agua que te suministran en casa?», «¿conoces q

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos