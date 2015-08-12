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FACUA Córdoba advierte sobre llamadas en nombre de Repsol para falsas revisiones de gas envasado

La asociación recuerda que las revisiones obligatorias de este suministro deben hacerse cada cinco años y es el titular el responsable de solicitarla a una empresa autorizada y asegurarse del precio.

FACUA.org
Córdoba-12/08/2015
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FACUA Córdoba ha recibido consultas de usuarios que en las últimas semanas están recibiendo llamadas telefónicas en las que en nombre de Repsol se les advierte de que deben realizar una inspección obligat

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