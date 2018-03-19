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FACUA Córdoba alerta de falsos servicios técnicos de electrodomésticos que se anuncian por internet

Los supuestos técnicos hacen creer al usuario que el aparato no tiene arreglo para ofrecer uno nuevo y quedarse finalmente con el dinero adelantado para la compra de éste, sin entregarlo.

FACUA.org
Córdoba-19/03/2018
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FACUA Córdoba alerta del fraude de varias empresas que se hacen pasar por reparadores de electrodomésticos para engañar a los usuarios haciéndoles creer que el aparato no tiene arreglo. Cuando el consumidor ya decide tirarlo, el falso reparador le ofrece un electrodom&

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