FACUA Córdoba alerta de la visita de operarios fraudulentos de Endesa
Recomienda a los consumidores que se informen antes de dejar entrar a ninguna persona en su domicilio.
FACUA.org
Córdoba-14/05/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Córdoba alerta de personas que haciéndose pasar por operarios de Sevillana-Endesa, que sin ser requeridos y sin previo aviso, están acudiendo a domicilios particulares, donde al consumidor le hacen firmar un documento previa petición de todos sus datos personales