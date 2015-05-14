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FACUA Córdoba alerta de la visita de operarios fraudulentos de Endesa

Recomienda a los consumidores que se informen antes de dejar entrar a ninguna persona en su domicilio.

FACUA.org
Córdoba-14/05/2015
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FACUA Córdoba alerta de personas que haciéndose pasar por operarios de Sevillana-Endesa, que sin ser requeridos y sin previo aviso, están acudiendo a domicilios particulares, donde al consumidor le hacen firmar un documento previa petición de todos sus datos personales

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