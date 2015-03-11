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FACUA Córdoba califica de nefasta la nueva ordenanza del taxi

Carece de protección de derechos para los usuarios y se pierde una oportunidad que llevaba esperándose durante más de una década.

FACUA.org
Córdoba-11/03/2015
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FACUA Córdoba lamenta la prepotencia del Ayuntamiento al hacer oídos sordos a sus reivindicaciones y califica de nefasta y frívola la nueva ordenanza del taxi por la falta de equilibrio existente entre las partes.

La asociación considera que la ausencia de prote

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