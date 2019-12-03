FACUA Córdoba critica que Autacor mantenga la reducción a 18 horas en sus propuestas del taxi para 2020
La asociación lamenta que el sector siga apostando por disminuir su presencia en la ciudad.
FACUA.org
Córdoba-03/12/2019
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FACUA Córdoba critica que la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto-Taxi de Córdoba (Autacor) haya mantenido un año más la reducción de 18 horas en sus propuestas del taxi para 2020 y lamenta que el sector siga apostando por dismin