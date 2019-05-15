FACUA Córdoba denuncia la explosión de un transformador de Endesa en una vía pública de la capital
Los vecinos del barrio de Fátima estuvieron más de dos horas sin luz. La asociación reclama a la Junta de Andalucía que obligue a la eléctrica a revisar y realizar un mantenimiento de sus instalaciones.
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Córdoba-15/05/2019
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El transformador incendiado de la calle Escritor Aleida Garret. | Imagen: FACUA Córdoba.
FACUA Córdoba denuncia la explosión de un transformador en una vía pública de la capital, en concreto de la calle Escritor Aleida Garret, este martes 14 de mayo, lo que dejó a los vecinos del barrio de Fátima sin luz durante más de dos horas y requ