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FACUA Córdoba denuncia que la grúa municipal incumple las normas de señalización óptica

La asociación critica la permisividad del Ayuntamiento de la ciudad con la empresa concesionaria, Setex Aparki.

FACUA.org
Córdoba-16/04/2019
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FACUA Córdoba denuncia el constante incumplimiento de las normas de señalización óptica por parte de la grúa municipal, que no lleva las luces obligatorias cuando realiza un servicio. Critica, además, la permisividad de la Delegación de Movilidad d

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