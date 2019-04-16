FACUA Córdoba denuncia que la grúa municipal incumple las normas de señalización óptica
La asociación critica la permisividad del Ayuntamiento de la ciudad con la empresa concesionaria, Setex Aparki.
FACUA.org
Córdoba-16/04/2019
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La grúa municipal no coloca las luces y señalizaciones obligatorias cuando realiza un servicio. | Imagen: FACUA Córdoba.
FACUA Córdoba denuncia el constante incumplimiento de las normas de señalización óptica por parte de la grúa municipal, que no lleva las luces obligatorias cuando realiza un servicio. Critica, además, la permisividad de la Delegación de Movilidad d