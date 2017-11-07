FACUA Córdoba denuncia una subida de hasta el 131% en la bajada de bandera de los taxis de 7 o 9 plazas
El Ayuntamiento da luz verde a incrementar el precio del servicio un euro por pasajero a partir del quinto, con un máximo de dos, para que los taxistas amorticen su inversión, aunque no mejore el servicio.
FACUA.org
Córdoba-07/11/2017
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FACUA Córdoba crítica el incremento de hasta el 131% en la tarifa del taxi para el año 2018 en vehículos de 7 o 9 plazas. La Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado para estos casos el aumento de la tarifa en un euro por pasajero a