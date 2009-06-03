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FACUA Córdoba espera que Ferrovial Agromán ejecute sin más dilación las obras del Bulevar del Gran Capitán

Urbanismo dicta una nueva Resolución para que la empresa mejore la seguridad en la zona.

FACUA.org
Córdoba-03/06/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Córdoba-FACUA espera que la empresa Ferrovial Agromán ejecute sin más dilación las obras del Bulevar del Gran Capitán de la capital tras la nueva Resolución dictada por la Gerencia Municipal de Urba

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