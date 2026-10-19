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FACUA Córdoba exige al Ayuntamiento conocer los costes y autorizaciones del desfile de Silbon junto al Puente Romano

La asociación ha solicitado por vía de transparencia las autorizaciones, informes y gastos de este evento celebrado el 8 de octubre en un entorno Patrimonio de la Humanidad.

FACUA.org
Córdoba-19/10/2026
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FACUA Córdoba ha registrado una solicitud de acceso a la información pública para conocer en qué condiciones autorizó el Ayuntamiento de Córdoba el desfile de la firma Silbon, celebrado el pasado 8 de octubre en el entorno del Puente Romano, la Ribera y el Arco del Tri

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