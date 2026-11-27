ESTAMOS EN GUERRA | Episodio 138 de En Ocasiones Veo Fraudes
Pionera condena a la Junta de Andalucía por no proteger adecuadamente a un alumno con Asperger víctima de acoso escolar, denunciamos a una nueva tienda ultra por vender productos franquistas, y te contamos las medidas en materia de supermercados de los partidos que van a las Elecciones Generales.
FACUA.org
España-27/11/2026
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Este sábado 28 de noviembre lanzamos el episodio 138 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
Aquí tienes los enlaces para ver/escuchar el episodio:
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