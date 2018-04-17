FACUA Córdoba participa en una jornada sobre el sector del agua en Puente Genil
La ponencia la ofrecerá el presidente de la asociación, Francisco Martínez Claus. La actividad está organizada por el grupo municipal de Izquierda Unida de la localidad.
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Córdoba-17/04/2018
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FACUA Córdoba participa este miércoles 18 de abril en Puente Genil en una jornada sobre el sector del agua. El acto tendrá lugar a las 19:00 horas en la Biblioteca Municipal Ricardo Molina, situada en el Parque de los Pinos s/n. El evento está organizado por el grupo m