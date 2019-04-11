FACUA Córdoba participa en una mesa redonda de la Universidad de Córdoba sobre protección al consumidor
Dirigida a estudiantes de Derecho, la ponencia tiene como objetivo analizar y difundir aspectos procesales de la defensa de los usuarios, especialmente en el sector bancario.
FACUA.org
Córdoba-11/04/2019
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De izquierda a derecha, el presidente de FACUA Córdoba, Francisco Martínez Claus, el fiscal de sesiones de Defensa del Consumidor de la Fiscalía de Córdoba, Fernando Santos Urbaneja, los profesores de Derecho de la Universidad de Córdoba, Ignacio Cubillo López y María José Catalán Chamorro, y la catedrática de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid, Marien Aguilera Morales. | Imagen: FACUA Córdoba.
FACUA Córdoba ha participado este miércoles 10 de abril en una mesa redonda sobre protección al consumidor dirigida a estudiantes de Derecho que se ha celebrado en la Universidad de Córdoba.
El presidente de la asociación, Francisco Martíne