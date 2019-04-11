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FACUA Córdoba participa en una mesa redonda de la Universidad de Córdoba sobre protección al consumidor

Dirigida a estudiantes de Derecho, la ponencia tiene como objetivo analizar y difundir aspectos procesales de la defensa de los usuarios, especialmente en el sector bancario.

FACUA.org
Córdoba-11/04/2019
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FACUA Córdoba ha participado este miércoles 10 de abril en una mesa redonda sobre protección al consumidor dirigida a estudiantes de Derecho que se ha celebrado en la Universidad de Córdoba.

El presidente de la asociación, Francisco Martíne

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