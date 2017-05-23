FACUA Córdoba pide a la Administración transparencia para aclarar el foco de la intoxicación en la Feria
Reclama al Ayuntamiento de la ciudad que explique por qué no ha ordenado el cierre de la cocina afectada mientras no se aclare el origen.
FACUA.org
Córdoba-23/05/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Imagen: www.flickr.com/irisphotos (CC BY-ND 2.0)
FACUA Córdoba exige al Ayuntamiento de la ciudad y la Consejería de Salud transparencia en la investigación para determinar el origen de la intoxicación de una centenar de personas en una caseta de la Feria de Mayo y que explique los motivos por los que no ha ordenado