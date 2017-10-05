FACUA Córdoba presenta alegaciones a las tarifas del taxi en la capital para 2018
La Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto-Taxi de Córdoba propone un nuevo suplemento de un euro a partir de quinta plaza de ocupación en los vehículos de 7 o 9 plazas.
FACUA.org
Córdoba-05/10/2017
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FACUA Córdoba ha presentado alegaciones a las tarifas del taxi de Córdoba para el ejercicio 2018 al haber propuesto la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto-Taxi de Córdoba (Autacor) un nuevo suplemento de un euro a partir de la quinta plaza en