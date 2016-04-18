FACUA Córdoba presenta su segunda obra infantil 'Los Súper 4R' con motivo de la Feria del Libro
Se han editado 1.500 ejemplares, con el objetivo de sensibilizar a los más pequeños sobre el consumo responsable.
FACUA.org
Córdoba-18/04/2016
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FACUA Córdoba ha presentado este lunes en la Diputación provincial y en el marco de la Feria del Libro la segunda obra infantil de la asociación, dirigida a niños y niñas de seis a doce años y enfocada a la sensibilización sobre el consumo re