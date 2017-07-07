FACUA cree injustificado que el Gobierno se gaste 3.700 millones en rescatar autopistas quebradas
La asociación critica que se pague con dinero público la mala gestión de empresas privadas y advierte de que puede ocurrir como ya pasó con el rescate de la banca: que el dinero nunca se recupere.
FACUA.org
España-07/07/2017
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FACUA-Consumidores en Acción considera una aberración que el Gobierno esté dispuesto a gastar más de 3.700 millones de euros, además del coste que suponga la expropiación de los terrenos, para rescatar las autopistas de peaje quebra