Nuestras accionesMás el coste de las expropiaciones

FACUA cree injustificado que el Gobierno se gaste 3.700 millones en rescatar autopistas quebradas

La asociación critica que se pague con dinero público la mala gestión de empresas privadas y advierte de que puede ocurrir como ya pasó con el rescate de la banca: que el dinero nunca se recupere.

FACUA.org
España-07/07/2017
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FACUA-Consumidores en Acción considera una aberración que el Gobierno esté dispuesto a gastar más de 3.700 millones de euros, además del coste que suponga la expropiación de los terrenos, para rescatar las autopistas de peaje quebra

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