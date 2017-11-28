FACUA critica el descarado chantaje de Hacienda y Sanidad a las CCAA para beneficiar a Farmaindustria
El Gobierno condiciona la ayuda financiera a las comunidades a que firmen un convenio con la patronal que garantiza un nivel de gasto público anual en los productos de sus laboratorios.
FACUA.org
España-28/11/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción denuncia el descarado chantaje a las comunidades autónomas por parte del los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, y Sanidad, Dolors Montserrat, para beneficiar a la compañías farmacéutica