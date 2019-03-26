FACUA critica la Directiva de copyright aprobada por el Europarlamento que impone la censura previa
La asociación considera que dejar a un algoritmo seleccionar los contenidos que se comparten en internet convertirá a esta herramienta en un instrumento mucho menos democrático y con menos diversidad.
FACUA.org
Europa-26/03/2019
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FACUA-Consumidores en Acción critica que el Parlamento Europeo haya aprobado finalmente la Directiva relativa a los derechos de autor o copyright que impone la censura previa para evitar que se publiquen en internet contenidos sujetos a derechos de autor. La asociación advier