FACUA critica que Ribera se pliegue a las eléctricas y alargue la vida útil de las centrales nucleares
La asociación considera inadmisible que se prolongue el plazo de cierre de 40 a 50 años, una decisión que sólo beneficia a las empresas al evitar que tengan que hacer frente a amortizaciones millonarias.
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España-30/01/2019
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La planta de Santa María de Garoña. | Imagen: flickr.com/foronuclear (CC BY-NC-ND 2.0).
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