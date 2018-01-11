Nuestras accionesEn varias comunidades autónomas

FACUA denuncia a Ambulancias Tenorio por tener una línea 902 para la atención al usuario

La asociación recuerda que las empresas incumplen la ley al poner a disposición de los consumidores teléfonos de tarificación especial para su atención.

FACUA.org
España-11/01/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Ambulancias Tenorio e Hijos por incumplir la ley al poner un número de tarificación especial con prefijo 902 en su página web para la atención a los usuarios ante cualquier asunto que tienen que comunicar.

La e

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos