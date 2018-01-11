FACUA denuncia a Ambulancias Tenorio por tener una línea 902 para la atención al usuario
La asociación recuerda que las empresas incumplen la ley al poner a disposición de los consumidores teléfonos de tarificación especial para su atención.
FACUA.org
España-11/01/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Ambulancias Tenorio e Hijos por incumplir la ley al poner un número de tarificación especial con prefijo 902 en su página web para la atención a los usuarios ante cualquier asunto que tienen que comunicar.
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