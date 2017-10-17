FACUA denuncia a Apple por publicidad engañosa con su iPhone 8 "resistente al agua"
El fabricante anuncia su teléfono como impermeable pero en letra pequeña matiza que "la garantía no cubre los daños producidos por líquidos".
FACUA.org
España-17/10/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Apple por publicidad engañosa de su teléfono iPhone 8, que anuncia como «resistente a las salpicaduras y el agua» pero cuya garantía, según matiza en letra pequeña, «no cubre los daños produ