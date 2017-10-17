Nuestras accionesAnte Consumo de la Comunidad de Madrid

FACUA denuncia a Apple por publicidad engañosa con su iPhone 8 "resistente al agua"

El fabricante anuncia su teléfono como impermeable pero en letra pequeña matiza que "la garantía no cubre los daños producidos por líquidos".

FACUA.org
España-17/10/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Apple por publicidad engañosa de su teléfono iPhone 8, que anuncia como «resistente a las salpicaduras y el agua» pero cuya garantía, según matiza en letra pequeña, «no cubre los daños produ

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos