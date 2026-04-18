ABUSOS EN TIEMPOS DE GUERRA | Episodio 114 de En Ocasiones Veo Fraudes
Damos a conocer la ridícula multa impuesta por el Ayuntamiento de Granada al Granada Sound a raíz de una denuncia de FACUA, informamos sobre la huelga de controladores aéreos que afecta a varios aeropuertos del país y contamos le evolución del precio de los alimentos básicos en los supermercados.
FACUA.org
España-18/04/2026
Este sábado 18 de abril lanzamos el episodio 114 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
Aquí tienes los enlaces para ver/escuchar el episodio:
– YouTube