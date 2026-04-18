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FACUA celebra su 18ª Asamblea General de Socios

Los delegados someterán a aprobación tanto los balances de actividades y económico de la asociación correspondientes al ejercicio 2025 como el plan de acción y los presupuestos para 2026.

FACUA.org
España-18/04/2026

FACUA-Consumidores en Acción celebra este sábado 18 de abril en Sevilla su 18ª Asamblea General. A ella están convocados 50 delegados en representación de sus organizaciones y delegaciones en las diecisiete comunidades autónomas.

El balance de actividades de 2025 lo presentará el vicep

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