FACUA celebra su 18ª Asamblea General de Socios
Los delegados someterán a aprobación tanto los balances de actividades y económico de la asociación correspondientes al ejercicio 2025 como el plan de acción y los presupuestos para 2026.
FACUA.org
España-18/04/2026
FACUA-Consumidores en Acción celebra este sábado 18 de abril en Sevilla su 18ª Asamblea General. A ella están convocados 50 delegados en representación de sus organizaciones y delegaciones en las diecisiete comunidades autónomas.
El balance de actividades de 2025 lo presentará el vicep