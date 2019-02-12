FACUA denuncia a Apple por un fallo en los Macbook Pro que obliga a gastar más de 500 euros en repararlos
Los modelos posteriores a 2016 tienen un cable de conexión con la pantalla que se desgasta cada vez que se abre o cierra y puede terminar rompiéndolo. Su arreglo requiere de la sustitución del monitor completo.
FACUA.org
Internacional-12/02/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Apple Retail Spain SL, la filial española de Apple, ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid por un fallo de diseño en los Macbook Pro que obliga a gastar 600 dólares (más de 50