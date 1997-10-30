FACUA denuncia a Home English ante el Ministerio de Educación por publicidad engañosa
La empresa oferta cursos mediante un milagroso método para aprender inglés "sin estudiar" y "sin esfuerzo".
FACUA.org
España-30/10/1997
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