FACUA denuncia a la cadena de hostales Onefam por permitir el alojamiento únicamente a personas con edades de entre 18 y 45 años
La empresa mantiene establecimientos en Madrid, Barcelona y Sevilla, y en todos ellos señala una edad máxima y mínima para poder alojarse.
FACUA.org
España-22/09/2025
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la cadena de hostales Onefam Hostels por permitir alojarse únicamente a personas con edades comprendidas entre los 18 y los 45 años. La empresa mantiene establecimientos en Madrid, Barcelona y Sevilla, por lo que las denuncias han sido interpuestas an