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FACUA denuncia a la marca navarra Embutidos Artesanos Zúñiga por no reflejar el peso neto en sus envases

La asociación solicita a la autoridad de Consumo autonómica que sancione a la empresa por incumplir la normativa.

FACUA.org
Navarra-28/10/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha interpuesto una denuncia contra la marca Embutidos Artesanos Zúñiga ante la Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno de Navarra debido a la comercialización de productos sin indicar el peso neto del producto e

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