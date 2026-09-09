FACUA denuncia a Madring ante Consumo por impedir el acceso con alimentos a los asistentes al Gran Premio de Fórmula 1
La asociación advierte de que se trata de una práctica ilegal que ya ha sido sancionada recientemente por el ministerio en el caso del Reggaeton Beach Festival.
FACUA.org
Madrid-09/09/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Imagen: Sergio Pérez/EFE.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Madring, propiedad de IFEMA Madrid, ante la Dirección General del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por impedir el acceso con alimentos comprados en el exterior al Gran Premio de Fórmula 1 que se celebra