FACUA denuncia a Movistar por encarecer un 20% una tarifa que se comprometió a mantener en 1 céntimo por minuto "para siempre"
Por su parte, Vodafone y Orange no han subido el 1 de marzo las tarifas nominales por tiempo de sus respectivos productos cuya publicidad aseguraba que mantendrían "para siempre".
FACUA.org
España-02/04/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a Movistar por encarecer un 20% la tarifa del producto Mi Favorito, pese a que los compromisos publicitarios y contractuales con los que lo lanzó y mantuvo en el mercado aseguraban que se mantendría en 1 c&e