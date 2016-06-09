FACUA denuncia a Movistar por usar los datos de geolocalización de sus clientes con fines comerciales
Registra los hábitos que revelan los dispositivos móviles de los usuarios para remitirles publicidad sin recabar su consentimiento expreso, pese a tratarse de datos especialmente protegidos.
FACUA.org
España-09/06/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Movistar ante la Agencia Española de Protección de Datos por valerse de los datos de geolocalización de sus clientes, derivados del uso de sus dispositivos móviles, para enviarles «ofertas personalizadas» sobre