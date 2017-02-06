FACUA denuncia a Orange por subir su recién lanzada tarifa Love sin respetar los contratos de permanencia
La asociación considera que el incremento es ilegal dado que el contrato vincula tanto a los clientes como a la empresa. Los afectados pueden reclamar la anulación de la subida o el pago de penalizaciones.
FACUA.org
España-06/02/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la operadora de telecomunicaciones Orange por subir las tarifas de su paquete convergente Love sin respetar los compromisos de permanencia adquiridos con los clientes en sus contratos. La asociación recuerda que estos vinculan tanto a los