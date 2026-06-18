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Cancelado el Reggaeton Beach Festival: los afectados tienen derecho a reclamar los daños y perjuicios sufridos

La organizadora de los conciertos ha lanzado un comunicado en el que señala que "no se encuentra en disposición de continuar con la gira 2026 ni de mantener la actividad operativa prevista".

FACUA.org
España-18/06/2026

FACUA-Consumidores en Acción recuerda a todos los afectados por la cancelación de las distintas ediciones del Reggaeton Beach Festival que pueden reclamar no sólo del importe del evento, sino los daños y perjuicios que hayan podido sufrir derivados del incumplimiento d

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