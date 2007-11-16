FACUA denuncia a Telefónica ante las autoridades de Consumo por la subida del precio de las llamadas de fijo a móvil
Considera que el aumento del 25% que pretende aplicar a la tarifa por el establecimiento de cada comunicación vulnera la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
FACUA.org
España-16/11/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a Telefónica de España ante el Instituto Nacional del Consumo (INC) y la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, donde la empresa tiene su sede social, al considerar que la