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FACUA denuncia a Telefónica ante las autoridades de Consumo por la subida del precio de las llamadas de fijo a móvil

Considera que el aumento del 25% que pretende aplicar a la tarifa por el establecimiento de cada comunicación vulnera la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

FACUA.org
España-16/11/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a Telefónica de España ante el Instituto Nacional del Consumo (INC) y la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, donde la empresa tiene su sede social, al considerar que la

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