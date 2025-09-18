FACUA denuncia a Temu por anunciar un aparato que permite rastrear la localización de personas sin su conocimiento
Tanto la empresa como el creador de contenido Dimitri Quiroz publicitan este dispositivo señalando que "podrás localizar a tu pareja" y "rastrear siempre su ubicación donde quiera que estés".
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la tienda online Temu ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por publicitar y vender un aparato que permite la geolocalización de personas sin su conocimiento.
La asociación ha podido