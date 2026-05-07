Tras la denuncia de FACUA, Protección de Datos apercibe a la Xunta y multa con 200.000 euros a la cadena de distribución Gadisa
La Agencia ha desestimado el recurso que la empresa presentó contra la resolución que la sancionaba por haber tratado los datos de beneficiarios de un programa de ayudas de la administración sin su consentimiento.
FACUA.org
España-07/05/2026
Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha apercibido a la Xunta de Galicia y multado con 200.000 euros a la cadena de distribución Gadisa por haber tratado sin su consentimientos los datos de beneficiarios de un programa de ayudas de l