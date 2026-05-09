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LAS ELÉCTRICAS TE DEBEN DINERO | Episodio 117 de En Ocasiones Veo Fraudes

Denunciamos a las distribuidoras de electricidad ante la CNMC por no aplicar a los usuarios descuentos en sus facturas por el apagón de 2025, te contamos las multas impuestas por infringir la Ley de la Cadena Alimentaria, y te decimos cómo puedes protegerte de estafas en webs fraudulentas.

FACUA.org
España-09/05/2026

Este sábado 9 de mayo lanzamos el episodio 117 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.

Aquí tienes los enlaces para ver/escuchar el episodio:

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