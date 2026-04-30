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"Ojalá estallara una guerra, sería feliz matando a tíos como tú": Rubén Sánchez denuncia a un ultra por amenazas con agravante de odio

El secretario general de FACUA ha verificado su identidad tras un rastreo en internet y ha denunciado los hechos en los juzgados de Sevilla.

FACUA.org
España-30/04/2026

«Más te vale que no te pille por la calle», «ojalá estallara una guerra, sería feliz matando a tíos como tú». El secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha denunciado a un ultraderechista en los juzgados de Sevilla por enviarle amenaz

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