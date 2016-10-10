FACUA denuncia a Wizz Air por cobrar la atención al cliente con un 807 (su prefijo 93 sólo habla catalán)
La empresa también advierte de que no tramita reclamaciones por escrito ni en castellano ni en catalán, remitiendo al uso de otros diez idiomas.
FACUA.org
España-10/10/2016
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La ley prohíbe que los teléfonos de atención al cliente reporten beneficios para la empresa. | Imagen: Airbus.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Wizz Air ante las autoridades de consumo por hacer negocio de manera fraudulenta con la atención a las consultas y reclamaciones de sus pasajeros. La aerolínea húngara remite a los usuarios a una línea de tarifaci&oac