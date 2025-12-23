FACUA denuncia ante Consumo a varias plataformas de comercio online por vender balizas sin conectividad con el reclamo "homologada por DGT"
Amazon, AliExpress y Leroy Merlin vulneran los derechos de los consumidores al permitir anuncios donde no se especifica que los dispositivos no serán válidos a partir del 1 de enero de 2026.
España-23/12/2025
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a varias plataformas online por no ofrecer información clara sobre las balizas V16 sin conectividad con la DGT, unos dispositivos que todavía tienen a la venta pese a que dejarán de ser váli