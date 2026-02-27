FACUA Asturias traslada al Gobierno del Principado sus reivindicaciones en materia de vivienda y participación ciudadana
La asociación ha mostrado su preocupación por problemas acuciantes en la región como la imparable escalada del precio del alquiler.
FACUA.org
Asturias-27/02/2026
FACUA Asturias ha mantenido dos reuniones con representantes de la Consejería de Ordenación del Territorio del Gobierno del Principado de Asturias, organismo que tiene las competencias de consumo, vivienda y urbanismo en la región, para trasladarles sus principales reivindicaciones en materia de