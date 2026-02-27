Nuestras acciones

FACUA Asturias traslada al Gobierno del Principado sus reivindicaciones en materia de vivienda y participación ciudadana

La asociación ha mostrado su preocupación por problemas acuciantes en la región como la imparable escalada del precio del alquiler.

FACUA.org
Asturias-27/02/2026

FACUA Asturias ha mantenido dos reuniones con representantes de la Consejería de Ordenación del Territorio del Gobierno del Principado de Asturias, organismo que tiene las competencias de consumo, vivienda y urbanismo en la región, para trasladarles sus principales reivindicaciones en materia de

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos