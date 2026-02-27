Riesgo de asfixia: Tedi retira del mercado un juego de té de juguete por contener piezas pequeñas
El producto tiene como referencia la numeración 61101001211000000500 y estuvo a la venta en las tiendas desde el 27 de marzo de 2025 al 13 de febrero de 2026.
España-27/02/2026
La cadena de bazares de origen alemán Tedi, con presencia en la mayor parte del territorio español, ha retirado del mercado un juego de té de juguete al existir riesgo de asfixia.
El juguete afectado por esta alerta, con fecha del 13 de febrero, se presenta en un envase que contiene va