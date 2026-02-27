FACUA Euskadi pide al Gobierno vasco que investigue la nueva fuga de benceno producida en la refinería de Petronor en Muskiz
La inhalación continuada de esta sustancia cancerígena puede provocar la aparición de patologías graves como alteraciones hematológicas o leucemia.
FACUA.org
Euskadi-27/02/2026
Imagen: David de Haro | Europa Press.
FACUA Euskadi reclama al Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco que abra una investigación para aclarar las causas concretas que han provocado una nueva fuga de benceno en la refinería de Petronor en el municipio de Muskiz.
Según recoge la