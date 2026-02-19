FACUA denuncia a Ryanair, Iberia, Transavia y Wizz Air por imponer fechas límite para usar sus tarjetas regalo
La asociación considera que se trata de una práctica abusiva ya que permite a las aerolíneas, una vez transcurrido el plazo, apropiarse del dinero sin que el usuario haya recibido ninguna prestación.
FACUA.org
España-19/02/2026
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a Iberia, Ryanair, Transavia y Wizz Air por imponer fechas límite para usar sus tarjetas regalo.
La asociación ha podido comprobar que estas cuatro aerolíneas comercializan estos b