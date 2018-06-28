FACUA denuncia ante la AEPD a Ticketmaster por la filtración de los datos de 40.000 usuarios
La asociación reclama sanciones contundentes por la sustracción de nombres, correos, números de teléfono e información de tarjetas de crédito de miles de afectados.
FACUA.org
Internacional-28/06/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a la filial española de Ticketmaster por la filtración el 23 de junio de datos personales de unas 40.000 personas en Reino Unido. La asociación reclama sanci