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FACUA denuncia ante la AEPD a Ticketmaster por la filtración de los datos de 40.000 usuarios

La asociación reclama sanciones contundentes por la sustracción de nombres, correos, números de teléfono e información de tarjetas de crédito de miles de afectados.

FACUA.org
Internacional-28/06/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a la filial española de Ticketmaster por la filtración el 23 de junio de datos personales de unas 40.000 personas en Reino Unido. La asociación reclama sanci

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